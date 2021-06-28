تفاصيل عرض جديد من جالاتا سراي لضم أليو ديانج.. رغم نفي الأهلي

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كشفت صحيفة "Takvim" التركية عن بدء جالاتا سراي في الخطوات الفعلية لضم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رغم نفي مسئولي القلعة الحمراء تلقي أي عروض خارجية للاعب سوى عرض خارجي الماني وتم رفضه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض جالاتا سراي

وذكرت الصحيفة : " بدء إيستان جان احد أحد المديرين الذين تلقوا قائمة الانتقالات من فاتح تيريم المدير الفني في غلطة سراي ، العمل على إجراءت ضم المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي لصفوف فريق يلو-ريدز".

جالاتا سراي يقدم عرضا لأليو ديانج لاعب الأهلي

وتابعت الصحيفة: " بدأت إدارة جالاتا سراي مفاوضات مع النادي الأهلي لإستعارة اللاعب أليو ديانج مع خيار الشراء بشكل نهائي مثلما حدث مع مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق.

و ينتهي عقد اللاعب أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يلعب منذ 2019 في عام 202.

تفاصيل عرض جالاتا سراي لضم أليو ديانج

على جانب أخر يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع موسيمانى المدير الفنى للفريق خلال الأيام القادمة لبحث صفقات الفريق وفقا لإحتياحات المدير الفنى والتى كان وقد طلبها منذ فترة لسد إحتياجات الفريق للموسم القادم.

وينوى الخطيب وضع أولويات لبعض المراكز وعرضها على موسيماتى وفقا للطلبات المادية الخاصة بكل لاعب لإتخاذ القرار الأنسب ولمصلحة الفريق.

ويعتبر تدعيم الفريق بمهاجم صريح هو أهم طلبات المدير الفنى وذلك بعد خروج مروان محسن ووالتر بواليا من حساباته فى الفترة الأخيرة.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في حصد اللقب العاشر، بينما يأمل الفريق الجنوب إفريقي في حسم اللقب لأول مرة.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تيشفز بدوري أبطال إفريقيا

ويسعى النادي الأهلي لحسم البطولة العاشرة على حساب كايزر تشيفز بعد أن حقق المارد الأحمر اللقب التاسع في البطولة الماضية على حساب الزمالك في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.

وحقق الأهلي فوزا غاليا على حساب الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت أحداثها ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام ،ليواجه كايزر تشيفز في نهائي البطولة يوم 17 يوليو.