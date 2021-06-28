/637773/تعرف-على-موعد-كلاسيكو-الأرض-في-كأس-السوبر-الإسباني

تنطلق صافرة بداية مباراة كلاسيكو الأرض في الـ 13 / 12، في نهاية العام الجاري، في لقاء نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، وتشهد عليه الأراضي العربية للمرة الثانية على التوالي، ويستعرض دوت الخليج أرقام البطولة، ولوائح البطولة.

وتنص لوائح بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن بطل الليجا يواجه وصيف كأس ملك إسبانيا وهو أتلتيك بيلباو، بينما يلعب وصيف الدوري الإسباني ريال مدريد مع برشلونة بطل كأس إسبانيا.

جدير بالذكر أن فريق أتلتيك بيلباو هو حامل لقب آخر نسخة من كأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه على فريق برشلونة فى المباراة النهائية بنتيجة 3 - 2.

بطل آخر نسخة

ونجح الروخى بلانكوس فى العودة إلى منصات التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2013 - 2014، تحت قيادة دييجو سيميونى.

ويتزعم ريال مدريد الأندية الإسبانية حصدا للقب الدوري برصيد 34 لقبا، والذى كان آخرها فى الموسم الماضى 2019 - 2020.

نتيجة آخر كلاسيكو

حسم الفريق الملكي نتيجة مبارة القمة الإسبانية وقمة الأرض في كرة القدم، بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو، معقل فريق ريال مدريد.

أهداف المباراة

إستطاع أصحاب الأرض الفريق الملكي ريال مدريد من تسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة، عن طريق المتألق وقائد الفريق الملكي كريم بنزيما، من خلال تمريرة زاحفة من الجانب الأيمن من أقدام لوكاس فاسكيز لكريم بنزيما ويسكنها الشباك بخلفية القدمة بصورة ولا أروع علي يسار دي خيا.

سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 32 من عمر المباراة، عن طريق توني كروس، عن طريق ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء سددها الألماني توني كروس علي الزاوية اليمني من حارس المرمي ولم يستطع جوردي ألبا التعامل معها وتسكن الشباك.