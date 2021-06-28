/637771/اجتماع-مرتقب-بين-الخطيب-وموسيمانى-لبحث-صفقات-الفريق

يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع موسيمانى المدير الفنى للفريق خلال الأيام القادمة لبحث صفقات الفريق وفقا لإحتياحات المدير الفنى والتى كان وقد طلبها منذ فترة لسد إحتياجات الفريق للموسم القادم.

وينوى الخطيب وضع أولويات لبعض المراكز وعرضها على موسيماتى وفقا للطلبات المادية الخاصة بكل لاعب لإتخاذ القرار الأنسب ولمصلحة الفريق.

إجتماع مرتقب بين الخطيب وموسيمانى لبحث صفقات الفريق

ويعتبر تدعيم الفريق بمهاجم صريح هو أهم طلبات المدير الفنى وذلك بعد خروج مروان محسن ووالتر بواليا من حساباته فى الفترة الأخيرةن والتي ظهر ذلك خلال مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في حصد اللقب العاشر، بينما يأمل الفريق الجنوب إفريقي في حسم اللقب لأول مرة.

الأهلي يبحث عن «العاشرة».. وكايزر يسعى لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه

ويسعى النادي الأهلي لحسم البطولة العاشرة على حساب كايزر تشيفز بعد أن حقق المارد الأحمر اللقب التاسع في البطولة الماضية على حساب الزمالك في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.

وحقق الأهلي فوزا غاليا على حساب الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت أحداثها ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام ،ليواجه كايزر تشيفز في نهائي البطولة يوم 17 يوليو.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف. ويرصد دوت الخليج تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.