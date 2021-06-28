/637766/الأهلي-يبحث-عن-العاشرة-وكايزر-يسعى-لحصد-اللقب-للمرة-الأولى-في-تاريخه

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في حصد اللقب العاشر، بينما يأمل الفريق الجنوب إفريقي في حسم اللقب لأول مرة، ويرصد دوت الخليج موقف الفريقين.

ويسعى النادي الأهلي لحسم البطولة العاشرة على حساب كايزر تشيفز بعد أن حقق المارد الأحمر اللقب التاسع في البطولة الماضية على حساب الزمالك في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.

الأهلي يبحث عن الأولى وكايزر بحثا عن اللقب الأول في تاريخه

ويأمل كايزر تشيفز في خطف لقب دوري أبطال إفريقيا من النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه ، حيث لم يسبق وأن توج النادي الجنوب إفريقي بالأميراء السمراء ، بل ولم يصعد للنهائي من قبل.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وتقام المباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز في تمام التاسعة من مساء السابع عشر من الشهر المقبل على ملعب مركب محمد بن الخامس في العاصمة المغربية الرباط ، في إطار حرص الكاف على التطوير من خلال إقامة لقاء النهائي من مباراة واحدة بعد أن كانت من مباراتين خلال السنوات قبل الماضية.

وأستطاع المارد الأحمر تحقيق فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت أحداثها ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام ،ليواجه كايزر تشيفز في نهائي البطولة يوم 17 يوليو.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.