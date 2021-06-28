/637759/لمن-يدفع-أكثر-بواتينج-على-أعتاب-الدوري-السعودي-تفاصيل

تتواصل المنافسات والصراعات في الإنتقالات الصيفية القادمة، من قبل العديد من الأندية حول العالم، ويسعي فيها كل فريق ان يعزز المركز الضعيف في صفوف فريقة قبل إنطلاق الموسم الجديد، ويستعرض دوت الخليج أبرز الخلافات بين الأندية، وخاصتا على صعيد الوطن العربي.

تذداد الصراعات والمنافسات بين الهلال والنصر السعودي في الوصول لمنصات التتويج، علي المستوي المحلي والقاري، لتصل المنافسات إلى صفقات لاعبي كرة القدم، في الإنتقالات الصيفية المقبلة، وقبل إنطلق الموسم الجديد.

ينتهي عقد الألماني جيروم بواتينج بعد يومين من الآن، بعد الفريق الألماني بايرن ميونخ، والتي لم يتم الإعلان عن تجديد عقد صاحب الـ 32 عام، مع الفريق البافاري، ويحسب التقارير الصحافة الأوروبية فإن بواتينج يشترط على الحصول على ما يقارب الـ 10 مليون يورو في الموسم الواحد.

ليدخل الفريقين السعوديين في محاولات التفاوض مع الألماني بواتينج في محاولة كسب إنضمام بواتنيج والإستفاده من خبراته ي خط الدفاع، ويأتي الأثنين في محاولة صراع في ضم اللاعب.

رافا بينيتيز وإيفرتون

وكشفت التقارير، أن صاحب الـ 61 عامًا، وافق على الجوانب الرئيسية في عقده مع نادي إيفرتون، ومتحمس للعودة إلى إنجلترا من جديد، وحقق بينيتيز مع ليفربول بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، خلال 6 سنوات مع النادي المنافس لـ إيفرتون.

مدة غياب بينيتيز عن البريميرليج

يأتي وصول بينيتيز بعد 11 عامًا من مغادرته مدينة ليفربول، حيث قضى 6 سنوات كمدرب لـ ليفربول، وتولى أيضًا قيادة تشيلسي في 2012/2013، وفاز معهم بالدوري الأوروبي، كما قاد نيوكاسل لأكثر من 3 سنوات، قبل أن يغادر في نهاية موسم 2018/2019.

بينيتيز عاطل عن العمل الآن منذ مغادرته نادي داليان برو الصيني، الذي انضم إليهم بعد الخروج من ملعب سانت جيمس بارك مع نيوكاسل.