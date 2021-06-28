/637756/غير-مرخص-سقوط-مالك-محل-لبيع-استيكرات-الملابس-المقلدة-في-السلام-أول

نجحت لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، فى ضبط كمية كبيرة من إستيكرات الملابس المقلدة داخل محل غير مرخصه.

دوت الخليج تكشف تفاصيل ضبط كمية كبيرة من إستيكرات الملابس المقلدة داخل محل غير مرخصه

تفاصيل الضبط

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .. تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مالك محل لبيع إستيكرات الملابس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول »، لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بعرض كميات كبيرة من إستيكرات ملابس "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعةز

وعثر بداخل المخزن على 32105 إستيكر بلاستيك ، عدد 8700 إستيكر قماش - جميعهـم مقلديـن وبمواجهته أمام جهات التحقيق، إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

سقطوا في قبضة مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم، تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغاً من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، يفيد باكتشافها سرقة «مشغولات ذهبية –2 هاتف محمول» من داخل مسكنها .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة».

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة ملك «زوجة أحدهما»، والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين

كما اعترفوا بارتكابهما الواقعة بأسلوب «التسلق »، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقرا بارتكاب (2) واقعة سرقة "بذات الإسلوب" ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.