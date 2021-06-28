القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى 30 يونيو

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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