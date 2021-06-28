شكرى يبحث مع نظيرته الكينية تطورات قضية ‫سد النهضة الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكر وزير الخارجية، مع نظيرته الكينية، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات روما التى شملت الاجتماع الوزارى الموسع للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى.





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