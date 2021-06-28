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شكرى يبحث مع نظيرته الكينية تطورات قضية ‫سد النهضة الإثيوبى

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هايدى الدسوقى 2021-06-28 14:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكر وزير الخارجية، مع نظيرته الكينية، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات روما التى شملت الاجتماع الوزارى الموسع للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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