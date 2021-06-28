/637755/ميدو-يوجه-رسالة-شديدة-اللهجة-إلى-لاعبي-الزمالك-قبل-مواجهة-المقاصة

نشر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك المعتزل، رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة الفريق مع مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري العام.

رسالة ميدو إلى لاعبي فريق الزمالك

كتب ميدو على موقعه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي عبر "تويتر"، " النهارده ماتش المقاصة هيبقى اصعب من ماتش الكاس لازم لاعيبة الزمالك تتزل تخلص الماتش من بدري وتنسى نتيجة الكاس..ماتش مهم جدا في مشوار الفوز ببطولة الدوري ان شاء الله". يلتقي فريق الزمالك اليوم الإثنين، مع فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولةالدوري العام، وتقام المباراة في استاد الجيش بمدينة السويس، في تمام الساعة السابعة مساء، ويعرض موقع دوت الخليج مشوار الفريقين في بطولة الدوري العام هذا الموسم

مشوار الزمالك في بطولة الدوري العام

يسعى فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري العام، وذلك من أجل الحفاظ على صداراة ترتيب الدوري، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الأول في ترتيب جدول الدوري العام، برصيد 58 نقطة، من 26 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري العام، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، بينما تعادل في 7 مباريات، وخسر في مبارتيين فقط، وسجل لاعبي الفريق 47 هدف في الدوري، بينما استقبلت شباكه 18 هدف فقط.

مشوار فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري

وعلى الصعيد الأخر يرغب فريق مصر المقاصة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام فريق الزمالك، وذلك لاستكمال النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق، ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع في ترتيب جدول الدوري العام، برصيد 36 نقطة، حيث خاض الفريق 25 مباراة في بطولة الدوري العام، حقق الفوز في 10 مباريات منهم، بينما تعادل في 6 لقاءات، وخسر في 9 مباريات، واستطاع لاعبي الفريق تسجيل 27 هدف، واستقبل 31 هدف خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري العام.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى: محمود جنش. في خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى. في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى. في خط الهجوم: سيف الجزيرى.