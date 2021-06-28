/637752/كريستيانو-رونالدو-يودع-يورو2020-برسالة-تحفيزية

ودع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي بطولة”يورو2020”، وعبر عن حزنه الشديد و تقدم بالإعتذار من الجماهير البرتغالية، وذلك عقب خروج منتخب البرتغال أمام نظيرة بلجيكا بنتيجة 1/0.

ويستعرض دوت الخليج ماقاله اللاعب:

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، "لم نحصل على النتيجة التى أردناها وتركنا المنافسة فى وقت أقرب مما أردناه، لكننا فخورون برحلتنا، لقد بذلنا جهدا كبيرا لتجديد لقب أبطال أوروبا، وأثبتت هذه المجموعة أنها لا تزال تمنح البرتغاليين الكثير من السعادة".

وأضاف رونالدو في البوست الذى نشره، "كانت جماهيرنا تدعمنا من البداية وحتى النهاية بلا كلل، ركضنا وحاربنا من أجلهم، لنرقي إلى مستوي الثقة الى وضعوها فينا، لم يكن من الممكن الوصول إلى حيث أردنا جميعا ولكن شكرا لكم، ألف مبروك لبلجيكا ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المتبقية في المسابقة، أما نحن فسنعود أقوي".

وخرج النجم البرتغالي برفقة منتخب بلاده مبكرا من يورو 2020، ويفقد لقبه الذي توج به في نسخة 2016 ورغم تألقه في دور المجموعات وتسجيله 5 أهداف يتصدر بها حاليا ترتيب هدافي المسابقة، لكنه لم يستطع قيادة منتخب بلاده أبعد من الدور الثاني.

دخل الفريقين المباراة في البداية بكل قوة وحماس في تسجيل الهدف الأول في اللقاء، والتي كانت من أخطرها في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة في تسديدة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كرستيانو رونالدو تصدى لها حارس مرمى بلجيكا، وارتدت إلى بالينيا سددها برأسه لكن أمسكها الحارس بسهولة تامة.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الواحده والأربعون عن طريق جورثان هازارد، من خلال تمريرة من توماس مونييه إلى ثورجان هازارد سددها صاروخية من على حدود المنطقة الجزاء في أقصى الزواية اليسرى لمرمى البرتغال.

البرتغال تضغط

واصل المنتخب البرتغالي النصف ساعة الأخيرة من البماراة في الهجمات المستمرة والقوية في محاولات عدة في تعديل النتيجة في المباراة بعد تقدم المنتخب البلجيكي، وتألق ثيبو كورتوا وخط دفاع البلجيك في المباراة والتصدي من القائم.

وحسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث.

في حين تأهل منتخب البرتغال إلى نفس الدور، بعد أن صعد ضمن أفضل 4 ثوالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة النارية برصيد 4 نقاط، خلف منتخبي فرنسا وألمانيا.

وسيلتقي الفائز من موقعة الليلة، في دور الثمانية مع منتخب إيطاليا يوم الجمعة المقبل، بعد فوز الأزوري على النمسا أمس السبت 2-1.