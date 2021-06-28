/637750/تفوق-أبيض-في-الدوري-والكأس-تاريخ-مواجهات-الزمالك-والمقاصة-قبل-مواجهة-اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية في السابعة مساء اليوم الإثنين عندما يحل ضيفا على المقاصة باستاد الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ودائما ما تشهد مباريات الزمالك ومصر المقاصة ندية وشراسة في الآونة الأخيرة، مع أفضلية لصالح الفارس الأبيض، ويعرض موقع دوت الخليج تاريخ مواحهات الفارس الأبيض وفريق مصر المقاصة:

تاريخ مواجهات فريق الزمالك وفريق مصر المقاصة

وسبق وأن تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 17 لقاء في كل المسابقات، منهم 15 لقاء في بطولة الدوري، ومواجهتان في بطولة كأس مصر.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الزمالك ومصر المقاصة:-

-تقابل الفريقان في 15 لقاء سابقا بالدوري، فاز الزمالك في 8 مباريات، بينما فاز مصر المقاصة في 6 مواجهات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

-تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في مباراتين ببطولة كأس مصر وحسمهما الأبيض لصالحه الأولى بهدف دون رد حمل توقيع عبدالله جمعة، والثانية بهدفين دون رد أحرزهما يوسف “أوباما”.

تجديد ثنائي الزمالك

الجدير بالذكر أن الإداراة المؤقتة المعنية بإدارة فريق الزمالك، بقيادة حسين لبيب، نجح في تجديد عقد كل من: محمود حمدي الونش مدافع الفريق، أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، وقام لاعبي الزمالك بالإحتفال بتجديد الثنائي بعد انتهاء تدريبات الفريق.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام فريق مصر المقاصة في الدوري العام

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

في خط الهجوم: سيف الجزيرى.

يسعى فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بالفوز في مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري العام، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة، من خلال 26 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، بينما تعدل في 7 مباريات وخسر مبارتيين، ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع في ترتيب الدوري العام برصيد 36 نقطة.