/637746/أوباما-يعتلي-قائمة-هدافي-مباريات-الزمالك-أمام-مصر-المقاصة

يدخل فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج أرقام اللاعب:

استطاع الزمالك أن يحرز في شباك مصر المقاصة 28 هدفا ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

ويتصدر يوسف إبراهيم “أوباما” قائمة هدافي الفريق في لقاءات مصر المقاصة برصيد 4 أهداف ويأتي من خلفه 5 لاعبين برصيد هدفين لكل منهم.

استطاع أحمد جعفر أن يحرز هدفين في فوز الزمالك على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع الفريقين موسم 2010-2011، وأحرز الثنائي شيكابالا ومحمود فتح الله هدفا لكل منهما.

سجل محمود عبد المنعم لاعب الزمالك السابق هدفين في اللقاء الذي حسمه الأبيض بثلاثية مقابل هدف في موسم 2015-2016.

وأحرز الثنائي محمود علاء وفرجاني ساسي هدفين في شباك المقاصة في اللقاء الذي انتهى برباعية مقابل هدف للزمالك والذي أقيم في موسم 2018-2019.

ونجح الثنائي بن شرقي وأوباما في إحراز هدفين في شباك الفريق الفيومي في لقاء الدور الأول للدوري بالموسم الجاري والذي انتهى لصالح الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف.

وسجل يوسف أوباما هدفين في شباك مصر المقاصة في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور ربع النهائي لكأس مصر بالموسم الجاري وحسمه الأبيض لصالحه بهدفين دون رد.

ويبقى أيمن حفني اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين.

يذكر أن الزمالك لم ينجح في الحصول على الدوري المصري منذ 6 سنوات، وتحديدا منذ الفوز بالبطولة في موسم 2014-2015.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ58 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الأهلي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثالث بـ41 نقطة من 19 لقاء فقط.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف “أوباما” وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات”أون تايم سبورتس”.

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.