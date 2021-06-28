/637743/رسميا-اتحاد-الكرة-يطلب-تأجيل-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-بسبب-المنتخب-الأولمبي

كشف اتحاد الكرة المصري عن موقف الجبلاية من أزمة منتخب مصر الأولمبي و النادي الأهلي بسبب ارتباطات النادي بنهائي دوري أبطال إفريقيا وانضمام بعض لاعبي القلعة الحمراء لصفوف المنتخب الأولمبي، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الخطاب.

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من أجل المطالبة بتقديم موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل منح لاعبي الفريق الأحمر فرصة للإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي.

اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراة النهائي

وطالب اتحاد الكرة «الكاف» بتقديم موعد النهائي الأفريقي ليقام يوم 14 أو 15 يوليو بسبب ارتباط الفراعنة بالسفر يوم 15 من الشهر ذاته لمشاركة المنتخب الأولمبي في طوكيو.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا،ليواجه كايزر تشيفز في نهائي البطولة.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.