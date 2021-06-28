عماد متعب لـموسيماني: شكراً وتمنياتي بالتوفيق في النهائي..« صور»

/637736/عماد-متعب-لـموسيماني-شكرا-وتمنياتي-بالتوفيق-في-النهائي-صور

عبر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق عن شكره لموسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك بعد ان ارسل له رسالة يتمني له الشفاء.

ويرصد دوت الخليج رد عماد متعب:

وكتب عماد متعب عبر حسابة الشخصي :”تويتر”:"شكرا، وتمنياتي بالتوفيق في النهائي"

وفي وقت سابق كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق طبيعة المرض الذي يعاني منه خلال الفترات الماضية والتي ظهر على إثرها اللاعب بصورة أثار تعاطف الكثير من محبين القلعة الحمراء في الأوقات الماضية.

و صرج عماد متعب منذ أيام قائلاً خلال تصريحات تلفزيوينة: " أنا الحمد لله بصحة جيدة ، البعض شعروا بالقلق عندما قلت إنني سأسافر لأجري فحوصات خارج مصر".

وأضاف عماد متعب: " أعاني من مشكلة صحية قبل ذلك بعضها كان لديها علاقة بـ حصاوي في الكلى، ثم القولون بعد ذلك قبل أن يعقبها جراحة في عيني وهي السبب في ظهور وجهي بهذا الشكل".

عماد متعب يكشف حالته الصحية

وواصل مهاجم الأهلي السابق :"سأسافر لأجري فحوصات خارج مصر للاطمئنان فقط، لكني أنا الأن بصحة جيدة، وأطمئن الجماهير أنه لا توجد أي مشكلة كبيرة تستدعي قلق البعض".

وتقام المباراة بين الأهلي وفريق كايزر تشيفيز يوم 17 يوليو المقبل، ومن المقرر إقامتة في تمام الساعة التاسعة مساءً،ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا بدولة المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.