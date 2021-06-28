/637733/اللجنة-المنظمة للبطولة-العربية-تقررتأجيل-مواعيد-المباريات-تفاصيل

ويرصد تحيامصر المواعيد الجديدة:

وتقرر ترحيل مباريات البطولة العربية لكرة القدم ، التي تقام في الرابعة عصراً لتنطلق في الخامسة ، بينما تنطلق مباريات السابعة في الثامنة مساءً ، بناء على طلب عدد من المنتخبات.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن خزينة الجبلاية هي من تتحمل جميع التكاليف الخاصة بإستضافة البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر وتنتهي في 6 يوليو المقبل، وليس الاتحاد العربي.

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 علي نظيرة موريتانيا ، والتي انتهت بنتيجة 4أهداف دون رد، وإقيمت في تمام الساعة الرابعة عصر، علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 6 يونيو المقبل.

منتخب موريتانيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2003، الفوز علي نظيره الموريتانى بنتيجة 3 /0 فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد مسلم "كباكا"، أحمد عبد الوهاب رفاعى، محمد عبد النبى "شرقية"، عبد الرحمن أبو حمدة "رشدان"، أحمد رشدان، طارق أمين، ماجد عبد الرحمن، خالد عوض، أحمد عبد الحميد "ايشو"، بلال عبد الجليل، يوسف محمد.

سيطر منتخب مصر للشباب على مجريات المباراة من البداية، وهدد مرمى موريتانيا أكثر من مرة قبل أن يسجل يوسف حسن مهاجم الفراعنة الهدف الأول فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول مستغلا تمريرة متقنة من الناحية اليسرى

في الدقيقة 66 احرز لاعب موريتاينا الهدف الأول، ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، بينما احرز الهدف الرابعة لمنتخب مصر اللاعب عبد الجواد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، سجل لاعب موريتانيا الهدف الاول في الدقيقة 83.

محمود جابر

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يتمنى أن يقود منتخب الشباب إلى أبعد مدى في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، بعد ضمان التأهل ، وقال محمود جابر :"أتمنى أن يصل منتخب الشباب لأبعد مدى في البطولة ولكن لى أهداف أخرى أسعى لتحقيقها مع اللاعبين".