/637742/شهيدة-الشهامة-في-الفيوم-وإعادة-محاكمة--حنين-حسام-ننشر-أبرز-الأحداث-التى-تشغل-الرأى-العام-اليوم

شهدت المحروسة خلال الساعات الماضية عدة جرائم وقضايا شغلت الرأى العام، وأبرزها «شهيدة الشهامة» والتى لقت مصرعها عندما تدخلت لفض مشاجرة بين سيدتين سلايف، وأخرى فتاة التيك توك حنين حسام وعلاقتها بتطبيق لايكي».

دوت الخليج يرصدفى التقرير التالي تفاصيل قضايا وحوادث اليوم الإثنين، أبرزها «حنين حسام فتاة التيك توك وشهيدة الشهامة»

خناقة سلايف

مشاكل «السلايف» لا تنتهى خاصة إن كانوا في ذات البيت، ويظهر ذلك في بعض القرى الريفية نظرا لاعتياد الأبناء الزواج في منزل الأسرة، ومن هنا تزداد المشاكل يوما بعد يوم، ومع تزايد المشاكل يضطر الأهل والجيران للتدخل لفضها مهما كانت النتيجة أو الضرر الذي سيقع عليهم وهو معروف عن الشعب المصري كنوع من الشهامة.

وشهدت محافظة الفيوم، مقتل ربة منزل في فض مشاجرة من هذا النوع، إذ تطورت الخلافات وتحولت لمشاجرات كبيرة بالعصا والأحجار، بين ربة منزل وسلفتها في قرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ورغم تكرار ذهابهما إلى لقسم الشرطة فإنّ ذلك لم يوقف شجارهما الدائم، وتطورت المشاجرات بينهم إلى تعدي بالضرب والتراشق بالطوب، وحينما تدخلت إحدى جيرانهما لفض المشاجرة أصيبت بضربة حجر على رأسها فسقطت غارقة في بركان من الدماء وتوفيت في الحال.

فض شجار بين سلفتين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، يفيد ورود بلاغاً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا،بشأن مقتل سيدة نتيجة إصابتها بضربة حجر على الرأس خلال تدخلها لفض مشاجرة بين جارتها وسلفتها، لتسقط شهيدة لشهامتها بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا.

ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه

وأكدت التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد بكري صوفي، مفتش مباحث مركز إطسا، وأجراها المقدم أحمد الشريف، رئيس مباحث المركز، أنّ المتوفية تدعى «ممتازة.ع.ح» وأنّها تدخلت لفض مشاجرة بين سلفتين من جيرانها من عائلة «غزاوي» وهما يتشجران بسبب خلافات المصاهرة والجيرة، وخلال محاولتها فض الشجار أصيبت بضربة من حجر «بلوك» في رأسها فسقطت غارقة في دمائها وجرى نقلها إلى المستشفى، ولكن تبين وفاتها إثر الضربة التي تعرضت لها.

حبس ربة منزل قتلت جارتها في مشاجرة بينها وبين سلفتها

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث عن الواقعة، أن السلفتين دائمًا ما تنشب بينهما مشاكل بإستمرار، كانت آخرها منذ أيام قليلة، وتم القبض على كلتيهما في مركز إطسا، وتم الإفراج عنهما بعد التصالح والاتفاق على عدم التشاجر مرة أخرى، إلا أنّ الخلاف تجدد بينهما مجدداً وتطور إلى تراشق بالبلوك الأبيض، وخلال محاولة جارتهن فض الشجار، ألقت «ز.م» قطعة من البلوك فأصابت جارتهم فأودت بحياتها في الحال.

وجرى ضبط «ز.م» بتهمة القتل الخطأ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تظهر فتاة التيك توك «حنين حسام»، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، داخل قفص الاتهام، أمام محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة العباسية بالقاهرة، ومن المقرر أن تحضر من سجن النساء بالقناطر، وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثل امام محكمة الجنايات، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتها فى قضية الإتجار فى البشر، والصادر بشأنها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، كما قضت المحكمة بسجن مودة الأدهم 6 سنوات على خلفية نفس التهمة.

تطبيق لايكي

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المتهمة فتاة التيك توك« حنين حسام»، خضعت للتحقيق، واعترفت بانها تحصل على دولارات من تطبيق «لايكي»، وجاء ذلك خلال ردها على سؤال محقق النيابة حول أنها متهمة بالإعلان عن طريق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة للفت الأنظار إلى الدعارة.

وقالت حنين حسام فتاة الـ«تيك توك» عن تفاصيل شركة وتطبيق لايكي: «أنا بشتغل معاها بقالي عامين».

واضافت فتاة التيك توك «حنين حسام»، أثناء التحقيقات معها أن هناك بينهما عقد إلكتروني مضمونه أن «الشركة تطلب مني إني أنا أعمل 20 فيديو في الشهر وأشيرهم على تطبيق لايكي والفيديوهات بتبقى عبارة عن إن أنا بغني على الأغنية عادي وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي مقابل إني باخد 400 دولار».

مبلغ مالي

وعن أسباب تحويل شركة وتطبيق «لايكي» مبالغ مالية لها، قالت فتاة التيك توك «حنين حسام »: «عشان أنا بعمل لهم فيديوهات خاصة باسم شركتهم، ومجرد إني بس بغني ورا الأغنية بنظام التيك توك، بيتم تحويل الفلوس ليا.. وبشتري بيهم هدوم وتليفونات واتبرعت بجزء منها إلى مستشفى 57357.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت يوم الأحد الماضي، بمعاقبة فتاة التيك حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامها بالإتجار فى البشر، كما قضت أيضا بمعاقبة مودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية نفس التهمة.