/637741/تفاصيل-أزمة-هزت-جدارن-إيفرتون-الإنجليزي-قبل-انطلاق-البريميرليج-غضب-جماهيري-بسبب-عودة-بينيتيز-وتغريدة-وحيدة-أشعلت-الصدام-ورد-فعل-المدرب-الإسباني

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن الإسباني رفائيل بينيتيز سيكون المدير الفني الجديد لفريق إيفرتون الإنجليزي خلفًا لـ كارلو أنشيلوتي، بعد غياب دام 10 أعوام على الدوري الإنجليزي، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل الخلاف بين جمهور إفرتون وبينيتيز.

أكدت شبكة "سكاي" البريطانية، بأن بينيتيز سيوقع رسميًا على عقود تدريبه لـ إيفرتون، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد رحلة ناجحة في إنجلترا مع ليفربول.

انتشرت في الساعات الماضية صورة لافتة من جمهور الفريق الإنجليزين مكتوب عليها "نعرف أين تعيش لا توقع العقد"، وجاء ذلك بعد معرفت الجمهور بأن بنتيز سيوقع على عقد مع فريقة، في الأسبوع القادم.

يقع فريق إيفرتون في مدينة ليفربول، وهو المنافش الأول لفريق ليفربول في المدينة، وأن بينيتز تولى تدريب الغريم ليفربول، لكن هذا ليس فقط السبب، السبب يعود إلى ديربي ميرسيسايد الذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد في فبراير 2007.

سبب غضب جمهور إيفرتون

عقب المباراة أشعل بينيتيز فتيل غضب جماهير إيفرتون عندما وصف ناديهم بأنه “نادٍ صغير!”، وذلك في انتقاد واضح لوضعه في المدينة وأسلوب لعبه في تلك المباراة.

لا تزال تداعيات هذا التعليق المؤذي مشتعلة حتى اليوم، وانقسمت المدينة بشدة كما حدث عندما تجرأ ديفيد مويس على وسم إيفرتون"نادي الشعب" عند وصوله قبل خمس سنوات من هذه الواقعة.

حاول بينيتيز تقليل حدة الغضب عندما قال إن لغته الإنجليزية ليست قوية، وإنه كان يشير فقط إلى وضع إيفرتون الحالي في أسفل سلم الدوري.

لكنه عاد ودافع عن وصفه لإيفرتون بأنه "ناد صغير" في عام 2011، وأصر على أن كلماته تتعلق فقط بأداء فريق ديفيد مويس غير الطموح أمام ليفربول في مباراة واحدة.

وقال بينيتيز "لم أكن أريد أن أكون غير محترم مع النادي، كنت أتحدث عن الطريقة التي يلعبون بها، وليس النادي. عندما التقيت بالمدرب بدقيد مويس شرحت ما قصدته".

أرقام بينيتيز مع ليفربول

وحقق بينيتيز مع ليفربول بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، خلال 6 سنوات مع النادي المنافس لـ إيفرتون.

وكشفت التقارير، أن صاحب الـ 61 عامًا، وافق على الجوانب الرئيسية في عقده مع نادي إيفرتون، ومتحمس للعودة إلى إنجلترا من جديد.

مدة غياب بينيتيز عن البريميرليج

يأتي وصول بينيتيز بعد 11 عامًا من مغادرته مدينة ليفربول، حيث قضى 6 سنوات كمدرب لـ ليفربول، وتولى أيضًا قيادة تشيلسي في 2012/2013، وفاز معهم بالدوري الأوروبي، كما قاد نيوكاسل لأكثر من 3 سنوات، قبل أن يغادر في نهاية موسم 2018/2019.

بينيتيز عاطل عن العمل الآن منذ مغادرته نادي داليان برو الصيني، الذي انضم إليهم بعد الخروج من ملعب سانت جيمس بارك مع نيوكاسل.