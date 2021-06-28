سعفان: استرداد إيصال أمانة وقعه عامل مصرى استغلالاً لحاجته للعمل بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ، نجح فى استرداد إيصال أمانة للعامل المصرى "أيمن .ع.أ" ، وقعه لصاحب العمل " أبراهيم .خ" استغلالاً لحاجة العامل للعمل .

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بإيطاليا بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم ، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل ، وخلال هذه اللقاءات اتضح للملحق العمالى عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو أن العامل المصري "أيمن .ع.أ" من القاهرة لديه مشكلة مع صاحب العمل المصري" إبراهيم .خ" من أسيوط، تتمثل فى توقيعه على إيصال أمانة علي بياض نظرا لحاجته للعمل.

وقام رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو على الفور بالتواصل مع طرفي المشكلة والتأكيد علي صاحب العمل أن هذا الإجراء مخالف للقانون ويعتبر أسلوب ابتزاز للعامل وغير مقبول التعامل به سواء كان بمصر أو إيطاليا ، وتم التفاوض معه ، وبالفعل استجاب وسلم وصل الأمانة لمكتب التمثيل العمالى الذى قام بدوره بتسليمه للمواطن الذى تأكد من توقيعه .

وقام المواطن المصري"أيمن .ع.أ" بتوجيه الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على جهود الملحق العمالى عزت عمران، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل .