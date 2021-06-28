رئيس الجامعة المصرية اليابانية: سجلنا 56 براءة اختراع منذ 2003

جدة - نرمين السيد - وقال الجوهرى، فى بيان له اليوم الإثنين، إن الميزانية الإجمالية للمشروعات البحثية الجارية فى الجامعة خلال العام الأكاديمى الحالى تقدر بحوالى 95 مليون جنيه، بتمويل من جهات داخل وخارج الوطن.

ولفت إلى أن عدد المشروعات البحثية الممولة من "صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمى وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" بلغ حوالى 57 مشروعًا منذ نشأة الجامعة، بمتوسط مليون جنيه لكل عضو هيئة تدريس.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية، أن عدد المشاريع البحثية الممولة من الاتحاد الأوروبى بلغت 4 مشروعات، فضلاً عن 6 مشروعات بحثية خاصة بمواجهة فيروس كورونا.