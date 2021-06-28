فى ختام زيارة ناجحة.. تعاون مصرى – روسى فى مجال المتاحف

جدة - نرمين السيد - فى إطار فعاليات عام مصر – روسيا الذى تم افتتاحه فى 18 يونيو الجارى، بحضور معالى وزير الثقافة المصرية ومعالى وزير الشباب والرياضة، نظم المركز الثقافى الروسى على مسرح تشايكوفسكى، لقاءا لوفد مديرى المتاحف الروسية مع مديرى المتاحف المصرية على رأسهم الدكتور"مؤمن عثمان" رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار والاستاذة "سلوى عثمان" رئيس قطاع المتاحف بوزارة الثقافة.





بدأ اللقاء بافتتاح نائب وزير الثقافة الروسية "أولجا ياريلوفا" للمعرض المتنقل لمتحف الدولة لتاريخ الأدب الروسى، الذى يعرض معالم المراحل الرئيسية فى حياة الكاتب إيفان بونين بما فى ذلك رحلاته المتكررة إلى مصر، وفى كلمتها قدمت الشكر لوزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة المصرية، على التنظيم المتميز والاستقبال الدافئ للوفد الروسى الكبير، وتمنت "ياريلوفا" التوفيق لمسئولى المتاحف المصرية والروسية للوصول لاتفاقيات جديدة قادرة على بناء علاقات ممتدة لمزيد من التعاون المشترك. وأضافت أن إرث العام الإنسانى الروسى- المصرى سيكون منصة انطلاق رائعة لتنفيذ أجرأ المبادرات الثنائية، مؤكدة أن مجال المتاحف والمكتبات هما أكثر المجالات الواعدة.

كما صرحت "اولجا فاسيليفا" رئيسة قسم الحضارة الشرقية بمتحف بوشكين، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة التطور الكبير الذى طرأ على نظام المتاحف فى روسيا والتكنولوجيا التى ساهمت فى تطوير قطاع الترميم، مما عزز من قوة منظومة المتاحف.

من جانبه أكد الدكتور "مؤمن عثمان" أن المتاحف المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجانب الروسى فى مجال المتاحف، سواء فى مجال التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على التراث والمقتنيات الأثرية وكذلك الترميم أو من ناحية التأمين المتحفى والاستفادة من الخبرات الروسية فى هذا المجال.

وفى ختام مباحثات بدأت فى العاشرة صباحا وانتهت فى الخامسة مساء تخللها عرضا للفيلم الروائى "مذكرات زوجته" عن حياة الاديب الروسى ايفان بونين، صرح "شريف جاد" مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى أن العلاقات المصرية الروسية الرسمية الممتدة لـ 77 عاما تشهد اليوم لقاءا غير مسبوق فى الحوار بين مسئولى البلدين للتعاون فى مجال المتاحف وهو ما يسمح لى أن أطلق عليكم لقب "الأوائل" وسوف يذكر التاريخ أنكم فتحتم الطريق للتعاون بين البلدين فى مجال المتاحف، وعلينا أن نكتشف المزيد عن تاريخنا المشترك، فاليوم تحدثت "ناتاليا بولينوفا" عن جدها الفنان الكبير الذى أسس متحفا يضم مقتنيات من مصر أثناء زيارته لها، كما يوجد لدينا ايقونات اصلية للفنان الروسى ايفان بيليبين الذى عاش فى مصر من عام 1920-1925، وأكد "جاد" على اهمية التعاون بين المتاحف واتاحة الفرصة للجمهور فى البلدين لمشاهدتها اونلاين، وفى نهاية اللقاء قام الوفد الروسى بتسليم "جاد" كاتالوجات المتاحف الروسية اهداءا لمكتبة المركز.

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