وزير الداخلية مهنئًا الرئيس بذكرى 30 يونيو: المجتمع المصري ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة

/637730/وزير-الداخلية-مهنئا-الرئيس-بذكرى-30-يونيو-المجتمع-المصري-ومؤسساته-خلف-قيادتكم-الوطنية-الحكيمة

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الإثنين، برقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رئيس جمهورية مصر العربية»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزير الداخلية: يُسعدنى أن اتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة

وجاء بها : «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي

وأضافت : «سيادة الرئيس، جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر.. لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر.. ورمزاً ناصعاً في مسار كفاح شعب أبى.. وانتصاراً لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير».

يأتى هذا بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتى حمل فيها المصريين جل قدرتهم لإزاحة الجماعة الإرهابية من الحكم، بمشاركة ملايين من الشعب المصرى.