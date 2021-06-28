نادي المقاصة يكشف لـ دوت الخليج مصير إذاعة مباراة الزمالك اليوم

/637729/نادي-المقاصة-يكشف-لـ-تحيا-مصر-مصير-إذاعة-مباراة-الزمالك-اليوم

كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة عن موقف النادي من إذاعة مباراة الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب ستاد الجيش بالويس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

وأكد المصدر لـ دوت الخليج أن النادي الفيومي تلقى وعدا بصرف المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية قبل انطلاق مباراة الزمالك ومصر المقاصة في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرون.

مصر المقاصة يوضح مصير مباراة الزمالك اليوم

وتابع أن النادي سيوافق على إذاعة مباراة الزمالك في حالة واحدة فقط وهي صرف المستحقات المتأخرة للنادي الفيومي ، والإ فلن يتم إذاعة المواجهة بين الفريقين. واختتم أن مصر المقاصة يحترم ويقدر جماهير الزمالك وهو حرص على بث اللقاء من أجل أنصار القلعة البيضاء لكن بما لا يضر بمصلحة النادي الفيومي في الحصول على حق من حقوقه.

الجدير بالذكر ان عصام سراج مدير التعاقدات والتسويق داخل نادي مصر المقاصة كشف عن ازمة قد تحدث بسبب مستحقات النادي لدى الشركة الراعية والتي قد يترتب عليها عدم إذاعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة في الدوري.

وقال عصام سراج في تصريحات يرصدها دوت الخليج : "خاطبنا الشركة الراعية بريزنتيشن واتحاد الكرة بشأن مستحقات الفريق للشركة ، وكذلك أخبرناهم أن المباراة لن تذاع".

وواصل سراج : " نمتلك مستحقات للشركة الراعية بمبلغ عشرة ملايين جنيه".

مصر المقاصة ترفض إذاعة الزمالك

وتابع سراج: " النادي لا يستطيع دفع رواتب اللاعبين أو جميع الأجهزة في الفريق سواء كانت فنية أو طبية والإدارية، الأمر الذي يخلق حالة من عدم التركيز".

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالكأس

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.