/637728/نوال-الزغبي-تدعم-شيرين-عبدالوهاب-بعد-أزمتها-مع-حسام-حبيب

وقعت الفنانة شيرين في أزمة كبيرة مع زوجها المطرب اللبناني حسام حبيب بسبب قيام مجلة الجرس اللبنانية بتسريب تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب يكشف به خطة الاخير في الايقاع بشيرين عبد الوهاب وسرقة أموالها فضلا عن زواجه من فتاة اخرى لانجاب أولاد منها.

دوت الخليجيكشف دعكم نوال الزغبي لشرين فضلا عن تعاطف الوسط الفني معها

وبعد تلك الواقعة شهدت شيرين حملة دعم وتعاطف واسعة ليس فقط من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بل وصل الامر الى زملائها داخل الوسط الفني في مصر وخارجه، وأخذو في تفعيل هشتاج "كلنا شيرين" حتى تصدر تريند تويتر اذا لاقى تفاعلا كبيرا من قبل محبين شيرين. كان من بين الداعمين للمطربة شيرين الفنانة البنانية نوال الزغبي اذ نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر: "كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الاصيل والقلب الأبيض بتبقي الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".

وأعرب ايضا وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تعاطفة مع الفنانة شيرين حيث كتب على صقحتة الضخصية بموقع التواصل الجتماعي فيسبوك، قائلا: "صعبان عليا شيرين عبد الوهاب، زعلان بجد، ليه كدة".

أما عن نداء شرارة فكتبت عبر موقع فيس بوك: "شيرين عبدالوهاب بحبك، الله يحميكي".

أزمة شيرين وحسام حبيب

كشف التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب عن خطة الأخير بالزواج من فتاة أخرى سرًا من أجل إنجاب أطفال موضحًا بأن حبيب حسام يتحكم في جميع حسابات شيرين المالية من خلال توكيل سجلته وأنه يقوم بأخذ كل ما يريد من أموال دون الرجوع إليها، مؤكدًا أنها تطلب الطلاق منه بشكل مستمر.

ليخرج حسام حبيب عن صمته لينفي حقيقة هذا التسجيل فقال مصرحًا لإحدى المواقع: "ماتم تداوله ماهو إلا شائعات وكذب وافتراء من ناس تريد هدم وخراب البيوت وذلك التسجيل ليس له صحة على الاطلاق".

وعلقت نضال الأحمدية مالكة مجلة "الجرس" على إنكار والد حسام حبيب ما ورد في التسجيل الصوتي وزعمه بأنه غير حقيقي قائلة: "إنه لا يملك شيئًا سوى الإنكار ونحن مستعدون لبصمة الصوت ونتحداه إذا أراد رفع دعوى للإنكار، فنحن علينا قول كلمة الحق بهذا العمل الاستقصائي".