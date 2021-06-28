رياضة البرلمان تناقش أزمة إشهار مراكز الشباب "فيديو"

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ناقشت اليوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف قرار إشهار مركز شباب المنشية البحرية بمحافظة الاسكندرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة

وقد تسبب الطلب فى مناقشة وجدل كبير بين النواب والمسئولين نظرا لعدم وجود بنود فى قانون الرياضة يسمح باشهار مراكز الشباب بعد دمجها .

تدخل تشريعي

وقد أوصت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها اليوم، بضرورة إيجاد حل قانوني لمشكلة إشهار مراكز الشباب، حيث أكد النائب محمود حسين رئيس اللجنة انه لو لزم الأمر تدخل تشريعى لحل هذه المشكلة، سوف نقوم به .

الطرح والاستثمار

كما أوصت اللجنة برئاسة النائب محمود حسين، أيضا بالتنسيق بين التنمية المحلية والشباب والرياضة، بشأن الطرح والاستثمار فى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، جاء ذلك تعقيبا على مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

هذا ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على قانون الصكوك السيادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد إجراء مداولة على المادة الخامسة والمقدم من النائب إيهاب الطماوي.