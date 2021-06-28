/637718/فرج-عامر-مهاجما-لاعبي-سموحة--تفننوا-فى-إضاعة-الفرص-السهلة

أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن التسرع والأنانية والأخطاء الفردية التى ارتكبها لاعبو فريقه كانت السبب الرئيسى وراء الهزيمة التى منى بها أمام الإسماعيلى أمس فى الجولة الـ27 لمسابقة الدورى والتى أقيمت باستاد الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج تصريحات فرج عامر:

وقال فرج عامر فى تصريحات إذاعية:” يوجد بعض من اللاعبين تفننوا فى إضاعة الفرص السهلة واللعب بفردية على المرمى بهدف إحراز هدف، بعيدا عن مصلحة الفريق، ما أدى فى النهاية للخسارة الثقيلة، بالإضافة للأخطاء الدفاعية القاتلة التى قام بها الخط الخلفى بالكامل.

وتابع:” مؤكدا أن الكرة دائما تعطى من يعطيها فقط بعيدا عن الأسماء وبالرغم من حالة الفوقان التى يمر بها لاعبو الموج الأزرق بعد الفوز الأخير على بيراميدز فى القاهرة بثلاثية نظيفية، إلا أن الكرة أدارت ظهرها لهم فى لقاء الدراويش .

والجدير بالذكر أن قرر مجلس إدارة نادي سموحة توقيع عقوبة، وايقاف مستحقات لاعبي سموحة لكرة القدم جميعا ، وخصم ٥٠ الف جنية من كل من شارك في مباراة الاسماعيلي.

والجدير بالذكر أن حقق فريق الإسماعيلي الفوز علي نظيرة سموحة بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتا.

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة عن طريق بينسون شيلونجو، من خلال محمد عادل أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها شيلونجو برأسية قوية مرت على يسار الحارس الهاني سليمان داخل الشباك.

أهداف مباراة أمس

وجاء الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر المباراة من عن طريق فخر الدين بن يوسف، من خلال نادر رمضان ارسل تمريرة رائعة من منتصف الملعب لفخر الدين بن يوسف المنطلق في اتجاة منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة من فوق الحارس الهاني سليمان لتسكن الشباك.

وجاء الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال أحمد مدبولي مرر الكرة لشكري نجيب خارج منطقة الجزاء فراوغ الأخير أحد المدافعين ببراعة ثم سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس الهاني سليمان داخل الشباك.

تشكيل سموحة في المباراة

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع : أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – أحمد حمص .

خط الوسط : محمود حليمو – محمد كناريا – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحى .

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى – ديريك نيسيامبى .

وجاءت تشكيل الإسماعيلي في مباراة أمس

حارس المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد عادل.

خط الوسط : محمد حسن - محمد صادق - أحمد مصطفى - شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شيلونجو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من :

محمد صبحي - محمد عمار - كاستيلو - أري بابل - نادر رمضان - عماد حمدي - عمر الوحش - محمد الشامي - أحمد مدبولي.