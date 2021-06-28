البرلمان ينتفض بسبب واقعة فتاة الفستان.. نواب لـ دوت الخليج: تؤكد وجود فكر متطرف ويجب اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد المتهمين

/637737/البرلمان-ينتفض-بسبب-واقعة-فتاة-الفستان-نواب-لـ-تحيا-مصر-تؤكد-وجود-فكر-متطرف-ويجب-اتخاذ-الاجراءات-التأديبية-ضد-المتهمين

أثارت واقعة فتاة الفستان الجدل الأيام الماضية، وبالأخص عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب تنمر بعض المراقبين بجامعة طنطا على الطالبة حبيبة طارق، بسبب ارتدائها فستان، وتواصل موقع دوت الخليج مع نواب البرلمان لإبداء أرائهم تجاه هذه الواقعة والتي وصفوها بأنها تتعارض مع مبدأ الحريات في المجتمع، مطالبين بضرورة اتخاذ اجراءات تأديبية تجاه المتهمين بهذه الواقعة.

طارق رضوان يطالب الوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ اجراءات حازمة

بداية أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ " فتاة الفستان ".

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه التام مع الفتاة مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام.

مؤكداً ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبد الغفار للتحقيق فى هذه الواقعة واعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.

أيمن أبو العلا المرأة لها مطلق الحرية في اختيار ملابسها

من جانبه أعرب النائب أيمن أبو العلا،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه لتعرض أي إنسان سواء كانت إمرأة أو طفل أو أي شخص آخر للتنمر ، مؤكدا على أن حرية المرأة حق كفله الدستور والقانون، مشيرا إلى واقعة التنمر التي تعرضت لها الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا حبيبة طارق ،والتي عرفت "بفتاة الفستان"، مشددا على أن حرية المرأة مصونة.

وأشار النائب أيمن أبو العلا، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن التنمر ظاهرة جديدة على المجتمع المصري لكنها موجودة فى المجتمعات الآخري، مرفوض بكل اشكاله، مضيفا" يا مصريين سيبوا المرأة المصرية بحالها" ،لافتا إن لها مطلق الحرية فى اختيار ملابسها ما دامت لا تخدش الحياء العام ،موجها تحية تقدير للمرأة المصرية الأم والأخت والزوجة.

ووجه النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خالص الشكر للرئيس السيسي، لإثارة هذا الموضوع الذي يمثل أهمية كبرى فى المجتمع المصري،مشيرا إلى أنه بدأ ينتشر فى المجتمع ولابد من التصدي له، موضحا أن القانون هو الملاذ الآمن للفرار من ظاهرة التنمر والنجاة من التعرض لها.

مرثا محروس: واقعة فتاة طنطا تتعارض مع الدستور ومبدأ المواطنة وعدم التمييز

أدانت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تعرضت له فتاة جامعة طنطا أثناء تأدية امتحانات آخر العام للعام الدراسي الحالي من التنمر والسخريه من قبل بعض المراقبين على العمليه الامتحانية ، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مبدأ المواطنة وعدم التمييز الذي ينص عليه الدستور.

وأضافت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنه إذا كان هناك أي فكرة غير مألوفة لدي المصريين والطبيعه الإنسانية بين جميع الفئات ما هي إلا تطرف فكري يحتاج إلى المناهضة وتكثيف الجهود للتخلص من هذه الأفكار.

وتابعت عضو حقوق إنسان النواب، قائلة: لاشك أن الألفاظ التي جاءت في هذه الواقعه تعبر عن وجود بعض الفئات الكامنه الموجودة في حقيقة الأمر والتي لابد أن تحتاج إلى المناهضة وتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على كيان الدولة المصرية ووحدة شعبها وانسجامهم طوال الوقت كما اعتدنا منذ سنوات طويلة على أن يكون المصري هو المصري لا دين يفصلنا أو يميزنا ولا نوع.

ولفتت "محروس" إلى أنه قد لاحظنا في الآونة الماضية تعرض المرأة لكثير من التنمر والتهكم من بعض الفئات وهذا يدل على أن بعض الفئات ما زالت لديها بعض الأفكار التي تحتاج إلى التوعية ومقاومتها حتي يتم تنقية المجتمع منها.

جدير بالذكر أن الفتاة حبيبة طارق الطالبة بالفرقة الثانية بكلية آداب جامعة طنطا قد كشفت عن تعرضها للتنمر والسخرية أثناء حضورها الامتحان.

وروت حبيبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية” تفاصيل الواقعة قائلة: " أثناء خروجي من المدرج بعد أداء الإمتحان فوجئت بإحدى السيدات المراقبات بتنادي عليا وأشارت إلى فستاني لأحد زملائها من المراقبين، ساخرة من ملابسي: "إنتي شكلك كنتي نازلة مستعجلة ونسيتي البنطلون بتاعك!".

واستطردت الطالبة حبيبة طارق: "لبسى مكنش مُلفت في اليوم دا، وفستاني واسع وطويل ومش حاطة ميك أب كامل، أنا كنت أقل من العادي، ومكنش أول مرة أروح بالفستان ده للجامعة"، مشيرة إلى أن ما حدث معها "تنمر" سبب لها أذى أمام زملائها في الكلية. ومن جانبه علق الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، أنه لا توجد أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية من قبل الطالبة في هذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، أن الجامعة ستفتح تحقيقًا على الفورفي الواقعة بصرف النظر عن وجود شكوى رسمية من عدمه، وسيتم الإعلان عن نتائجها للجميع.