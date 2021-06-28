نواب الشيوخ لـ دوت الخليج:السيسي دائما يضع الدولة على الخريطة الاقليمية والدولية للحفاظ على توازن المنطقة..وزيارة العراق ترجمة حقيقية لدور مصر الريادي

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أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ،بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي لدولة العراق، والتي تعد الأولي من نوعها كأول زيارة رسمية لرئيس مصري يزور بغداد منذ 30 عاما، مؤكدين أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية ويحرص على وجود تعاون مشترك بين الدول العربية الشقيقة،والدول الصديقة، مما كان له أثر فى استعادة الدولة المصرية لريادتها ومكانتها المحورية فى المنطقة.

دوت الخليج يرصد ما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن زيارة الرئيس السيسي للعراق

قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي للعراق هى بمثابة أعادة احياء العلاقات الحضارية والتاريخية والثقافية بين البلدين والتى تمتد بجذورها فى عمق التاريخ.

مصر والعراق

وأشارت النائبة عايدة، إلى أن زيارة الرئيس السيسى للعراق هي الاولى منذ ٣٠ سنة مضت ، وهى تمثل مد جسور التواصل والتعاون الاستراتيجى بل والتكامل الاقتصادى فى هذه اللحظة التاريخية الانية التى تعيشها المنطقة العربية وهذا اللقاء التاريخى والذى ينتج عنه التعاون من شأنه تقوية العلاقات من الجانبان لمواجهة التحديات السياسية .

عايدة نصيف : زيارة السيسي للعراق خطوة للحفاظ على الاستقرار الاقليمي فى المنطقة

واكدت النائبة عايده نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ان الزيارة التاريخية للرئيس السيسي للعراق هي خطوة متقدمة للحفاظ على الاستقرار الاقليمى للمنطقة بل مساندة العراق فى ضوء القمة فى مواجهة الضغوط الايرانية وتعزيز التعاون السياسى ،فالرئيس السيسي دائما يضع مصر على الخريطة الاقليمية والدولية للحفاظ على توازن المنطقة ،وان مصر حاضرة بقوة لمواجهة التحديات العربية والاقليمية وان دورها المحورى فاعل بتحرك استراتيجى قائم على التعاون والتكامل بين الاطراف الاخرى.

ريهام عفيفي :زيارة السيسي تؤكد مفهوم الأمن القومي العربي

قالت النائبة ريهام عفيفي، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق تؤكد علي أهمية العمل المشترك لتأكيد مفهوم الأمن القومي العربي الذي غاب طويلا عن المنطقة والذي أدي إلي هشاشة الدولة الوطنية عندما تعرضت لمخطط التقسيم تحت شعار ثورات الربيع العربي .

واكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أنه ولولا يقظة القيادة السياسية في مصر لربط الأمن القومي المصري بامتداده الطبيعي مع الأمن القومي العربي، ما استطاعت كثير من الدول الحفاظ علي مفهوم الدولة الوطنية في إطار الأمن القومي العربي، لذلك تدرك القيادة السياسية كيف تدار ملفات مصر الخارجية بأعلى احترافية ممكنة لتشكيل محاور عربية تستطيع مواجهة تحديات الإرهاب .

محمد لطفي : زيارة السيسي تؤكد دعم مصر للعراق

قال الدكتور محمد لطفي عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق كأول رئيس مصري منذ ٣ عقود تؤكد علي دعم مصر للعراق وتساند جهود استعادة أمنه واستقراره، وتقدير مصر حكومة وشعبا لدولة العراق الشقيق.

وأشار النائب محمد لطفي عضو مجلس الشيوخ ، ان هذه الزيارة سيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على مستوى البلدين، فضلا عن فتح آفاق استثمارية وسياسية واقتصادية و عسكرية اضافة الى التعاول في مجال الصحة و الدواء، وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في المجالات كافة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية.

واكد النائب محمد لطفي، عضو مجلس الشيوخ، ان الدولة المصرية الأن هى رمانة الميزان فى المنقطة، فجميع الملفات والقضايا في المنطقة نجد دورا بارزا لمصر بشأن اوضاعها، وهذا الدور اصبح محوريا في الوقت الراهن.

مصطفي الكحيلي:زيارة السيسي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

قال عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن فى أسيوط، النائب مصطفى الكحيلى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العراق تاريخية، وتحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج، وهو ما يؤكد على قوة العلاقات بين البلدين، ومدى حرص مصر على تطوير هذه العلاقات نحو وحدة المصير، وتلبية المصالح المشتركة.

مردود الزيارة السياسي

وأشار الكحيلى، إلى أن الزيارة سيكون لها مردود سياسى على المستوى المحلى والإقليمي، ومردود اقتصادى مهم خصوصا التعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وأضاف أن زيارة السيسى كأول رئيس مصرى يزور العراق منذ 30 عاما تقريبا، تحمل رسائل قوية ومهمة للغاية، أمنية واقتصادية وعربية، لما تتضمنه هذه الزيارة من تبادل واتفاقات وتفاهمات بين مصر والأردن والعراق.