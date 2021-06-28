التعليم: فتح باب الالتحاق فى 21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح اليوم، إن الوزارة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة تطوير التعليم بمصر لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلى لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

من جهته، قال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ إطلاقها لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففى العام الدراسى الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة، ليتم اختيار ما لا يزيد على 4 آلاف طالب ممن تنطبق عليهم الشروط، ويتم اجتياز اختبارات القبول التى يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمقابلات الشخصية تعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلى الوحدة وممثلى الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأضاف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى، مؤكدًا أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة بـ7 محافظات مختلفة هى مدارس حكومية مجانية.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

بالنسبة لمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

ومدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

وبالنسبة لمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين من محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

وقال رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إن شروط الالتحاق بمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية يتاح فيها التقديم للبنين من محافظة الشرقية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

أما مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، فيتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، يتاح التقديم للبنين من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة بى.تك للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

ومدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة "HST" للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

أما مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره عن 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

ومدرسة "غبور 1" للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة "غبور 2" للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة "GIT" للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة الأسكندرية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021، وألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2021، ومدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات القناة "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس"، وأن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 -2021، ألا يزيد عمره على 18 عاما فى أول أكتوبر 2022.