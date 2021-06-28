«الموافقة وقوفا»..البرلمان يقر 5تشريعات جديدة نهائيًا..واللجان تبدأ مناقشة «ضوابط اقتناء الكلاب»

/637716/الموافقة-وقوفاالبرلمان-يقر-5تشريعات-جديدة-نهائياواللجان-تبدأ-مناقشة-ضوابط-اقتناء-الكلاب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الاثنين، الموافقة علي تشريعات جديدة بشكل نهائي بتصويت الأعضاء وقوفا، مع ، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان قائلا: "اليوم يوم الرياضة العالمي"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفا".

التشريعات التى تمت الموافقة عليها تضم كل من قانون الطوارئ الطبية بعد إعادة المداولة على المادة الخامسة بتحديد مدة الشخصيات العامة في مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، كما وافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، و قانون الصكوك السيادية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

ومع انطلاقة أعمال الجلسة شهدت قرار إحالة من رئيس المجلس لمشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بهاء شلبي بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك للجان النوعية.