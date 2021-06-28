/637704/أنا-اتختفت---رسالة-واتس-أب-تكشف-لغز-اختطاف-رجال-أعمال-في-الدقهلية

رسالة صوتية على تطبيق «واتس أب » وصلت على هاتف ربة منزل في محافظة الدقهلية تدعى «س.أ» 40 عامًا، من رقم زوجها الغائب منذ عدة أيام، وما كادت تفيق من الصدمة حتى تلقت رسالة أخرى بموقع جغرافي «لوكيشن»، على تطبيق «واتس اب»، لتكون تلك الرسائل بداية كشف لغز اختطاف رجل أعمال بالدقهلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اختطاف رجل أعمال بالدقهلية

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الجريمة كشفها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بعد أن تمكن من كشف غموض اختطاف الضحية بعدما أتضح قيام 6 أشخاص بإختطافة لوجود مشاكل مالية بسبب توظيف الأموال واستيلاء المجنى عليه على 75 ألف جنيه من المتهمين بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية.

ووفقا للتحريات، توجهت الزوجة بعد تلقيها تلك الرسائل على الهاتف الخاص لها إلى مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وأبلغت عن غياب زوجها، 39 عامًا، صاحب شركة بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم العبور بالقليوبية، له معلومات جنائية مسجلة، وتلقيها رسالة صوتية وموقع جغرافـي من زوجها من هاتف محمول مُحدد على تطبيق واتس آب مفادها «أنا اتخطفت»، وبالانتقال للعنوان المرسل من زوجها ، أتضح أن الشقة في منطقة ببندر بلقاس ووجود الزوج مكبلا بسلسلة حديدية من قدميه.

6 متهمين وراء عملية الخطف

وكشفت التحريات الأولية لواقعة الخطف، أن وراء الواقعة 6 متهمين يتزعمهم عامل توصيل طلبات، 33 عامًا،مقيم بدائرة المركز، وعامل بمطعم، 28 عامًا، مقيم بدائرة مركز الحسنية بالشرقية، وسائق 48 عامًا، مقيم بشارع السوبر جيت دائرة قسم أول السلام بالقاهرة، و3 آخرين لوجود مشاكل مالية ومعاملات تجارية مع المجني عليه عجز عن سدادها بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.

اعترافات المتهمين

وعلى الفور تم القبض على المتهمين و اعترفوا بارتكاب الواقعة لتحصل الضحية منهم على مبلغ 75 ألف جنيه بقصد إستثماره فـي التجارة نظير ربح شهري، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد المبلغ.

وأضافوا بإكراه الضحية بالتوقيع على إيصالي أمانة وعقد بيع للسيارة خاصته واستيلائهم عليها، وبعد ذلك قاموا بتسليم المجني عليه للسادس، والذي تربطهم به علاقة صداقة، وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب عليه أيضا في مبالغ مالية لوجود معاملات تجارية بينهما.