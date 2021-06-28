إبراهيم المصري لتحيا مصر: تعويم السفينة أيفر جيفن كشف للعالم أجمع مدى أهمية قناة السويس«فيديو»

/637702/إبراهيم-المصري-لتحيا-مصر-تعويم-السفينة-أيفر-جيفن-كشف-للعالم-أجمع-مدى-أهمية-قناة-السويسفيديو

قال النائب إبراهيم المصري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع داخل اللجنة لمتابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس.

وأضاف النائب إبراهيم المصري في تصريحات لـ دوت الخليج، إن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع قام باستعراض انجازات الهيئة بالرغم من وجود جائحة كورورنا،مشيرا إلى أن قناة السويس القديمة حفرها المصريين بدماؤهم، والجديدة أبدع فيها المصريين وكانو على قلب رجل واحد لإكمالها.

نجاح المصريين في تعويم السفينة

وأشار النائب إبراهيم المصري إلى أن تعويم السفينة إيفر جيفن جاء نتيجة عقلية مصرية خالصه، تحدث عنها العالم أجمع وأشاد بها، موضحا أن تعطل السفينة طوال هذه الفترة كشف للعالم مدى أهمية قناو السويس، والتي تشهد تطور كبير خلال هذه الفترة يرقى بالدولة بالمصرية.