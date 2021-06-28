/637699/تعرف-على-موعد-عودة-محمد-محمود-للتدريبات-الجماعية-للأهلي

ينتظم محمد محمود لاعب النادي الأهلي فى تدريبات فريقه خلال 10 أيام ليصبح جاهزاً قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 17 يوليو المقبل بالمغرب، ويغيب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلي من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبي وثالثة فى الركبة.

ويرصد دوت الخليج موعد عودة اللاعب:

وقد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

جل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى النادي الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.