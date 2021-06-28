أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: مباراة الزمالك أمام مصرالمقاصة.. منتخب فرنسا ضد سويسرا..المباراة الحاسمة بين الفارس الأبيض والاتحاد في نهائي السلة

/637697/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الإثنين-مباراة-الزمالك-أمام-مصرالمقاصة-منتخب-فرنسا-ضد-سويسراالمباراة-الحاسمة-بين-الفارس-الأبيض-والاتحاد-في-نهائي-السلة

تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين، لعل أهمها مواجهات قوية منها مواجهة منتخب فرنسا أمام نظيرة سويسرا، والزمالك ضد مصر المقاصة.

“يويو2020”

تقام اليوم الإثنين مباراة تجمع بين منتخب فرنسا أمام نظيرة سويسرا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافست”يورو 2022”

بينما يعاني منتخب فرنسا من تزايد الإصابات في صفوف فريقها، قبل مواجهة سويسرا على ملعب استاد أرينا ناسيونالا في الحادية عشر مفي دور الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعدما تأهلت للدور ثمن النهائي بطريقة أقل إقناعاً مما كان متوقعا، بعد التعادل 2-2 مع البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يلتقي منتخب إسبانيا ومنتخب كرواتيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية"يورو 2020"، وتقام المباراة في باركن ستاديون، في تمام الساعة السادسة مساء، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام اليوم الإثنين مباراة تجمع بين فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري فى الجولة الخامسة والحاسمة، من نهائي دوري سوبر السلة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

استطاع فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، العودة أمام الزمالك ف مباراة نهائي دوري السوبر، وذلك بعد التغلب على فريق الزمالك، في الجولة الرابعة ضمن منافسات مباراة الدور النهائي لبطولة دوري السوبر بنظام الـ Best of 5، والتي أقيمت اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، حيث أصبح نتيجة الجولات 2/2، ولذلك سوف يلعب الفريقين الجولة الخامسة لتحديد الفائز بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

تقام اليوم مباراة فريق الزمالك أمام فريق مصر المقاصة، والفتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم بعض الغيابات لأسباب فنية وإصابات منهم، محمد عواد، وحازم إمام، وحميد أحداد ومحمد عبدالسلام وأسامة فيصل

ينما يأتي الفريق الفيومي في المركز السابع لجدول الترتيب برصيد 36 نقطة ويأمل بالخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير