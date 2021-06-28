دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة طالب القصر العيني المتهم بتزوير شهاد الثانوية العامة 

/637701/تحيا-مصر-يرصد-تفاصيل-أزمة-طالب-القصر-العيني-المتهم-بتزوير-شهاد-الثانوية-العامة

شهدت أزمة الطالب (فادي أيمن) المقيد بالفرقة الثانية بكلية طب القصر العيني، ،الذي تم حرمانه من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، بسبب إدعاء تزويره شهادة الثانوية العامة له تتطورات متتابعة منذ مساء الأمس.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن أزمة الطالب فادى أيمن والذى انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

الإدارة العامة للامتحانات تثبت أن الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة

وأكد مصدر بالإدارة العامة للامتحانات، أنه بمراجعة كنترول الثانوية العامة، الذي يتبعه الطالب لفحص بيانته، تبين أنه حاصل على شهادة الثانوية العامة بمجموع ٤٠٥ من ٤١٠، وهو ما يؤكد أن الطالب لم يزور رقم الجلوس.

وكشف أن الخطأ فى هذه الواقعة حدث بسبب من بعض الموظفين في الإدارة العامة.

وزير التربية والتعليم: نتابع باهتمام شديد أزمة الطالب

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتابع بأهتمام شديد أزمة الطالب، بعد شكواه من حرمانه من الامتحانات بدعوى تزوير شهادة الثانوية العامة الخاصة به، مشيرًا أنه تم التواصل بالكنترول الخاص بالطالب أثناء قيده بالمرحلة الثانوية، وذلك بعد التواصل مع جامعة القاهرة لتصحيح الخطأ. استغاثة لطالب بكلية طب قصر العيني.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، قد تداولت فيديو استغاثة لطالب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.

ويقول الطالب في الفيديو: "أنا الطالب فادي أيمن طالب بكلية الطب جامعة القاهرة استغيث برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والنائب العام، حيث تلقيت يوم الخميس الماضي مكالمة هاتفية من شئون الطلاب بالكلية يبلغوني بحرماني من دخول امتحانات نهاية العام بالكلية والتي من المفترض أن تبدأ يوم السبت القادم، وتساءلت عن السبب ولكن لم يرد أحد عليّ ولابد من الذهاب للشئون القانونية بالجامعة".

وتابع فادي: "ذهبت إلى الشئون القانونية بالجامعة، ولكن تفاجأت أنهم يقولون إن النتيجة دي مش بتاعتك ومزورة ورقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة خطأ وأنه منتسب لطالب آخر، وفي نفس الوقت أنا معايا رقم جلوسي الأصلي بتاع الثانوية العامة وذهبت للوزارة في إدارة الامتحانات لقيته متغير باسم شخص آخر، متابعا أنا حقي ودرجاتي ومستقبلي بيروح لحد تاني وأطالب وزير التعليم والتعليم العالي بالنظر إلى أمري".