رئيس القابضة للمياه: القاهرة نجحت في منع التسرب أسفل مترو السيدة زينب في وقت قياسي

أشاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجهود شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى للانتهاء من تغذية مناطق السيدة زينب والدرب الأحمر وشارع بور سعيد والسيدة عائشة وميدان صلاح الدين بمياه الشرب من محطة الفسطاط فى وقت قياسى وطبقاً للمواصفات العالمية وضمان وصول المياه إلى كافة المناطق وبدون أي مشاكل، ومنع تسرب المياه أسفل خطوط مترو السيدة زينب من خلال توفير خطوط بديلة لهذه المناطق.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه شرب القاهرة، إنه فور الانتهاء من أعمال تغذية هذه المناطق بدأت الشركة فى دراسة عمل عداية حديثة أسفل المترو بالقطر المناسب لاحتياجات المناطق المتضررة وعمل خط التغذية الوارد من محطة مياه روض الفرج ليكون تغذية بديلة في المستقبل في حالة حدوث أي مشكات للتغذية الأخرى.

وأضاف أن الشركة تمكنت من أنهاء الاصلاح فى وقت قصير، للحفاظ على المرافق العامة وحركة مترو الأنفاق بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة والأحياء، مشيداً بكفاءة للعاملين بشركة مياه القاهرة فى وضع حلول عاجلة للمشكلة لحين البدء فى تنفيذ حلول بعيدة الأجل وبطرق علمية مدروسة تحافظ على مرافق الشركة وتضمن استمرار تقيد أفضل خدمة للمواطنين.

أوضح أنه فور الانتهاء من الأعمال بالكامل قام قطاع المعامل بأخذ العينات المطلوبة والتأكد من سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية ولم تغادر الفرق والادارات القيادات الموقع الابعد التأكد من استمرار ضخ المياه ووصولها الى جميع المناطق.