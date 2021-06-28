وزير النقل: عدم السماح بدخول اي راكب للمحطات بدون تذكرة

وزير النقل يعقد إجتماعاً موسعاً مع نظار المحطات الرئيسية ورؤساء الحركة وملاحظي التشغيل ومديري المناطق ونواب هيئة السكك الحديدية

الوزير :

1. مسئولية نظار المحطات عن حركة القطارات والركاب داخل المحطات و نظافة الأرصفة والقطارات المتواجدة يها

2.. عدم السماح بدخول اي راكب للمحطات بدون تذكرة

واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

3. قيام قائدي القطارات باستلام الجرارات من الورش او داخل كابينة الجرار والغاء تسليم الجرار من خلال سائق المناورة وعدم السماح لقائدي القطارات بمغادرة الجرارت الابعد تسلمها من قائد القطار البديل

4. كل من يتعاطي المخدرات يفصل فورا فلا تهاون مع مقصر أو متهاون أو متخاذل في حق الشعب المصري

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل إجتماعاً موسعاً مع نظار المحطات الرئيسية ورؤساء الحركة وملاحظي التشغيل ومديري المناطق ونواب هيئة السكك الحديدية

في بداية اللقاء أكد وزير النقل علي أهمية الدور الذي يقوم به نظار المحطات في خدمة المواطن وتأمين سلامة القطارات

داخل كافة المحطات مشيراً إلى مسئوليتهم عن حركة القطارات والركاب داخل المحطات وكذلك نظافة المحطات والقطارات المتواجدها بها (المحطات النهائية) وعدم السماح لقائدي

القطارات بمغادرة الجرارت الابعد استلامها من قائد القطار البديل وكذلك مسئوليتهم عن إنتظام العمل بشبابيك التذاكر وعدم السماح بدخول اي راكب للمحطات بدون تذكرة ومتابعه كافه أعمال التطوير التي يتم تطويرها بالمحطات وعن كافة أعمال نظافة المحطات والقطارات وخاصة في المحطات الانتهائية مشيراً أن كل وظيفة في السكه الحديد لها توصيف وظيفي محدد يجب أن يؤديه كل موظف بكل جديه

كما أكد الوزير علي دور ناظر المحطة في حوكمه دخول الركاب إلي المحطات بعد الحصول علي التذاكر وتقديم كافه التسهيلات للركاب خلال تواجدهم بالمحطات. كما وجه الوزير مسؤولي السكة الحديد بضرورة قيام كل قائد القطارات باستلام جرار القطار من الورش والغاء تسليم الجرار من خلال سائق المناورة وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لزيادة معدلات السلامة والأمان

كما اشار الوزير إلي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ونزول كافه قيادات الهيئة إلي مواقع التشغيل ومتابعه كافه الإجراءات التي يتم إتخاذها في زيادة معدلات السلامة والأمان بالخطوط والتدريب المستمر للعمال والمهندسين وضرورة إعاده ترتيب جداول التشغيل بما يحقق الإستفاده المثلي من قائدي القطارات وأن تكون المناصب بالكفاءه وليست بالأقدميه مع التطبيق الحازم لمبدأ الثواب والعقاب مشيراً الى ان كل من يخطئ خطأ يؤدي إلي حادثه أو قد يؤدي إلي حادثه ينتج عنها وفيات او إصابات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصله من الخدمة بالتوازي مع الإجراءات التي تجريها النيابة العامة وكل من يتسبب في إهدار الممتلكات والمعدات يطبق عليه عقوبات صارمة وتنفيذ الكشف الدوري المفاجئ على كافه العاملين الى جانب الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئه لضمان عدم وجود اي شخص يتناول اي نوع من المخدرات داخل الهيئة وفصل

وكل من يتعاطي المخدرات فورا

مشيراً إنه لا تهاون مع مقصر أو متهاون أو متخاذل في حق الشعب المصري

كما أكد الوزير علي مسئولي السكه الحديد بضرورة المحافظة علي ممتلكات الهيئة وإزالة كافه التعديات علي حرم السكه الحديد والإستغلال الأمثل لكافه الممتلكات بتنمية موارد الهيئة لإستمرار تحسين الخدمة المقدمة للركاب وسرعة تحويل قطاع البضائع إلي شركة ضمن خطه الوزارة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء علي الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية

وكذلك ضرورة العمل علي مدار الساعه لزيادة الإنتاجية في الورش خاصه وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية بعدم تسير أي عربه قديمه بنهايه هذا العام علي خطوط السكه الحديد وتسيير عربات أما جديدة أو مجدده مشيراُ الى ان زيادة إنتاجية الورش تزيد من الحوافز الخاصة الخاصة بالعاملين لافتاً إلى أنه إذا لم ينهض أبناء السكه الحديد بها سيتم الإستعانه بشركات أجنبية متخصصة لإداراتها هذا المرفق الحيوي الهام

كما شدد الوزير على الاهتمام باسلوب واسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة وكذا سرعة تحويل قطاع نقل البضائع والورش الى شركات ودعوه المستثمرين للمشاركه في هذه الشركات لتحقيق انطلاقه كبيرة لها في مجال نقل البضائع و الصيانه الخاصه بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد.

ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتي تبدأ من الورش المختلفة.. حيث أكد الوزير على ضرورة عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، ودعم كافة الورش بكافة المعدات الحديثة اللازمة واستكمال أعمال التطوير بها، ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، بالإضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.