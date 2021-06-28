وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش

جدة - نرمين السيد - وكان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صرح من قبل، بأنه من المقرر أيضاً مشاركة الوزير شكرى فى الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف، لتأكيد الموقف المصرى الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة فى اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.