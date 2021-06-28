صور.. انهيار أجزاء من عقارين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كانت غرفة عمليات حى شرق الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 35 شارع جواد حسنى متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان.

انتقل مسؤولو الحى وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق تقطنه 5 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق، ما أدى إلى إصابة طفل وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بينما ورد بلاغ آخر إلى غرفة عمليات حى الجمرك يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 10 بشارع إسماعيل مهنا بمنطقة اللبان، واحتجاز عدد من السكان.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة انهيار سلم العقار المشار إليه، دون حدوث أى إصابات، وجرى إخراج السكان.