إنفوجراف.. غرامة ذبح الأضاحى وبيعها فى شوارع الجيزة

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح غرامة إقامة شوادر الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين فى الجيزة.

وتباشر الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية الاستعداد لوضع خطة تأمين البلاد خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وتطبيق قرارات حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق فى جميع المناطق بمحافظات القاهرة والجيزة.

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