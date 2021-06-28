حنفى جبالى مهنئا السيسى بـ30 يونيو: سطع فجر يوم جديد وعمت الفرحة مصر

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل".

وقال رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيو ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق".

وتابع: "وفى الثلاثين من يونيه خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مسارًا، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه".

واضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "كنتم - يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

وأختتم رئيس مجلس النواب، برقيته: "حفظكم الله وأيديكم بنصر من عنده ليعلو البناء ويرفٌل شعب مصر فى ثياب العزة والمنعة، وسوف يرى الله عملنا، ويوفق مقصدنا".