/637681/ريهام-عفيفي-زيارة-الرئيس-للعراق-تؤكد-حرص-مصر-على-دعم-الأمن-القومي-العربي

زيارة السيسي للعراق

واكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه ولولا يقظة القيادة السياسية في مصر لربط الأمن القومي المصري بامتداده الطبيعي مع الأمن القومي العربي، ما استطاعت كثير من الدول الحفاظ علي مفهوم الدولة الوطنية في إطار الأمن القومي العربي، لذلك تدرك القيادة السياسية كيف تدار ملفات مصر الخارجية بأعلى احترافية ممكنة لتشكيل محاور عربية تستطيع مواجهة تحديات الإرهاب .

القمة الثلاثية

‏واشارت النائبة ريهام عفيفي، عضو خارجية الشيوخ، إلي أن ‏زيارة الرئيس إلى العاصمة العراقية بغداد،والتي تأتي بعد 30 عاما منذ اخر زيارة لرئيس مصري للعراق، جاءت للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، ضمن إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، ‏وهي بمثابة جولة جديدة من جولات التعاون المشترك بين الدول الثلاث لمواجهة تلك التحديات، التي تعصف بالمنطقة والعمل علي تنسيق المواقف في ظل رياح تغيرات متسارعة تهب علي المنطقة، مؤكدة علي أن ‏مصر تمتلك خبرات واسعة في مواجهة ملفات الإرهاب وفي تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والبنية التحتية وخبرة واسعة في إعادة الإعمار .