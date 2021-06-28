/637689/إنجي-كيوان-موديل-إعلان-عطر-الهضبة-تقتحم-عالم-التمثيل

دوت الخليج يكشف تفاصيل دخول الإعلامية إنجي كيوان لعالم التمثيل، بعد تألقها في إعلان عطر الهضبة عمرو دياب.

كواليس مسلسل الوضع مستقر

ينتمي مسلسل «الوضع مستقر» إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وهو من بطولة خالد منصور، انتصار، سيد رجب، أحمد سلطان، شادي ألفونس، شيماء سيف، محمد جمعة، إنجي كيوان، تامر فرج وطه الدسوقي، ومن تأليف محمود عزت، إخراج وائل فرج، إنتاج سالي والي، ووقع تصوير المسلسل بدبي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على فضائية «Osn».

يشار إلى أن إنجى كيوان أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الجدل الواسع ولفتت الأنظار بأناقتها متصدرة قائمة تريند "توتير" العالمي، بعد ظهورها كموديل في إعلان عطر الهضبة عمرو دياب، حيث جمعت بينهما لقطات رومانسية.

إنجي كيوان وبرنامجها حرب عالمية

وقدمت الإعلامية إنجي كيوان مؤخرًا برنامج بعنوان «حرب عالمية» وهو مكمل لبرنامج «قاعدة رجالة»، استضافت إنجي من خلاله ضيوف من أبرز نجمات العالم العربي لتحاورهن، بما فيهن الممثلة نيللي كريم، والمغنية شمس، والممثلة سيرين عبد النور والراقصة والممثلة فيفي عبده، والفنانة أصالة لعكس الأدوار ومنح النجمات الفرصة للتعبير عن آرائهن بمنتهى الصراحة حول الموضوعات المطروحة.

ونظرًا لتصدر إنجي كيوان مؤشرات البحث عبر جوجل، فتحيا مصر يرصد أبرز المعلومات حول هوية كيوان، فهي إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا، تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي، و كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، بالإضافة إل أنها متزوجة من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.

أبرز المعلومات عن إنجي كيوان

شاركت الإعلامية إنجي كيوان في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب، كما أنها شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة، فضلًا عن تألقها أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.