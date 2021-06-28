رئيس النواب مهنأ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو:خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مساراً

/637686/رئيس-النواب-مهنأ-السيسي-بذكرى-ثورة-30-يونيوخرجت-الملايين-لتبنى-وطنا-وتصحح-مسارا

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس النواب للسيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فى برقية التهنئة : "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى، وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل."

30 يونيو

وأضاف المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده ، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق."

وتابع : "وفى الثلاثين من يونيه خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مساراً، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي : "كنتم - يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

وأختتم رئيس مجلس النواب، برقيته :"حفظكم الله وأيديكم بنصر من عنده ليعلو البناء ويرفٌل شعب مصر فى ثياب العزة والمنعة، وسوف يرى الله عملنا، ويوفق مقصدنا."