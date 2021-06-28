/637685/اليوم--الحكم-على-متهمين-اثنين-بأحداث-عنف-الظاهر

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين28 يونيو 2021، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، حكمها على متهمين اثنين بأحداث عنف الظاهر، في اتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية أحداث عنف الظاهر

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

شرطة الظاهر

وذكر أمر الإحالة:" إنه في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص".

وفي سياق اخر تشهد محاكم القاهرة والجيزة ، غدًا الإثنين 28 يونيو 2021، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر و محاكمة 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوى"و محاكمة متهم في «أحداث جامعة القاهرة»