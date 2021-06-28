/637673/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة على المستوى المحلي والدولي، حيث يلتقي اليوم منتخب فرنسا ومنتخب سويسرا، كما يلتقي منتخب إسبانيا ومنتخب كرواتيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري وعلى رأسهم مبراة الزمالك ومصر المقاصة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوت الناقلة للمباراة

يلتقي فريق الزمالك وفريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة السابعة مساء، وتذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

كما يلتقي فريق إنبي وفريق المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وتقام البماراة على ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة السابعة مساء، وتذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD.

ويعرض موقع دوت الخليج ترتيب الفريقين في بطوزلة الدوري، وعدد الأهداف التي سجلها الفريقين:

مشوار فريق الزمالك وفريق مصر المقاصة في بطولة الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في ترتيب جدول الدوري العام، برصيد 58 نقطة من 26 مباراة خاضها الفريق الأبيض، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 7 وخسر مبارتيين، وسجل الفارس الأبيض في بطولة الدوري 47 هدف، بينما اشتقبلت شباكه 18 هدف، بينما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق،حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6 وخسر 9، وقام لاعبي المقاصة بتسجيل 27 هدف في بطولة الدوري بينما استقبل شباكه 31 هدف.

مواعيد مباريات بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020" والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إسبانيا ومنتخب كرواتيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية"يورو 2020"، وتقام المباراة في باركن ستاديون، في تمام الساعة السادسة مساء، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4.

بالإضافة إلى مباراة منتخب فرنسا ومنتخب سويسرا، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، وتقام المباراة في أرينا ناسيونالا، في تمام الساعة السابعة مساء، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 MAX.