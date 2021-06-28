إثر حادثي إطلاق نار.. مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في ولاية شيكاغو الأمريكية

ذكرت الشرطة فى ولاية شيكاغو الأمريكية أن شخصا لقى مصرعه وأصيب 13 آخرون فى حادثى إطلاق نار منفصلين بالولاية ليلة الأحد.
وأوردت صحيفة "ذا هيرالد" الأمريكية أن امرأة لقيت مصرعها وأصيب أربعة رجال وصبى عندما مرت سيارة دفع رباعي وأطلقت أعيرة نارية فى منطقة ساوث شور قبل الساعة التاسعة مساء بقليل، حسبما أفادت وسائل الإعلام.
وقالت الشرطة إن المرأة أصيبت بست رصاصات ونُقلت إلى المستشفى حيث أعلن وفاتها فيما بعد، ونُقل الرجال الأربعة وصبي يبلغ من العمر 15 عامًا إلى المستشفيات حيث قيل إن حالتهم مستقرة.
وقال مسؤولو الإطفاء في شيكاغو أنه وقع إطلاق نار منفصل في منطقة ماركيت بارك بعد حوالي ساعتين من الحادثة الأولى أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، كما تم الإبلاغ عن تصادم سيارة في مكان قريب مما أدى إلى إصابة شخصين.
ولم يتضح حتى الآن كيف يمكن أن يكون هناك علاقة بين إطلاق النار وحادث الاصطدام، كما لم تذكر السلطات على الفور ما الذي أدى إلى إطلاق النار.
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