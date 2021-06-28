مستشار الرئيس للصحة: مصر تخطط لتكون مركزاً إقليمياً لتصنيع لقاحات كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوري للشئون الصحية، أن الخطة القومية الوطنية تحت إشراف وبرعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعاون كافة مؤسسات الدولة المعنية ساهمت في التعامل مع أزمة كورونا.

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، على أن القدرات البشرية من خلال وجود مؤسسات وطنية تم تطويرها وتجهيزها وتحديثها استطاعت التعامل مع الأزمة على مستوى الجمهورية.