مستشار الرئيس للصحة: مصر تخطط لتكون مركزاً إقليمياً لتصنيع لقاحات كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوري للشئون الصحية، أن الخطة القومية الوطنية تحت إشراف وبرعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعاون كافة مؤسسات الدولة المعنية ساهمت في التعامل مع أزمة كورونا.
وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، على أن القدرات البشرية من خلال وجود مؤسسات وطنية تم تطويرها وتجهيزها وتحديثها استطاعت التعامل مع الأزمة على مستوى الجمهورية.
وأضاف: "تخطينا ذروة الموجة الثالثة وهناك انخفاض فى أعداد الإصابات ولكن الفيروس لم ينتهى ويجب أن نستمر بكل قوة في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، متابعا: "لم نواجه أي أزمة أو نقص في الأدوية خلال الفترة الماضية" وعبرنا الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية تخطط من أجل أن تكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات سواء للقارة الأفريقية أو لأى دول أخرى، وفق توصيات رئيس الجمهورية، حيث أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة وجود قدرات تقنية قادرة على توفير المستلزمات والأدوية وأيضا اللقاحات أمر في منتهى الأهمية، ويجب أن يكون لدينا شركات لها مواصفات عالمية قادرة على توفير اللقاحات اللازمة سواء عامة أو خاصة، حتى لا نواجه أي أزمات في توفير اللقاحات والدولة مستمرة في توفير اللقاحات المختلفة لكل المواطنين ضمن برنامج وطنى.
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