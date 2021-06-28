أمريكا ترحب بزيارة الرئيس السيسى إلى العراق

رحبت الولايات المتحدة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وملك الأردن عبد الله الثانى إلى العراق، وجاء فى بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية" أن الولايات المتحدة ترحب بالزيارة التاريخية التي جرت أمس التى قام بها الرئيس المصرى وملك الأردن لبغداد".

وقال البيان"إن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الإقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن وتعزيز الاستقرار الإقليمي".