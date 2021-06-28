حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: كن عادلاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون به، فأنت تأنف القيام بما لا ترغب به.
عاطفياً: الشريك معنيّ بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك إطلاقاً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: أنت بحاجة إلى لقاء وجوه جديدة وخوض تجارب لم تعهدها في السابق، وحاول أن تعرف حاجاتك الحقيقية.
عاطفياً: قد تبحث شؤوناً عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك تجاه، فهذا يريحه.
صحياً: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: تتركز الأوضاع اعتباراً من اليوم على القضايا المالية التي يحالفها الحظ، وتحقق مكاسب غير متوقعة في مجالك المهني.
عاطفياً: تختلط الأمور عليك ولا تعود تعرف ماذا تريد من الحبيب، فلا تترك الغضب يسيطر عليك لئلا تؤزم الأمور أكثر مما هي متأزمة.
صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: تُفتح امامك الأبواب، وتحقّق أمنية أو تنطلق بجديد أو ترتبط بزواج أو تذهب نحو إقامة بعيدة أو تغيّر اتجاهاتك كليّاً.
عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً.
صحياً: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: لا تكون مرتاح البال والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك.
عاطفياً: كُن حذراً جدّاً في كل ما تقول وتفعل، قد تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً أمام الشريك وغير قادر على التبرير.
صحياً: تتعامل مع وضعك الصحي بطريقة منطقية تحاشياً لمشكلات قد تسبب لك أمراضاً.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بالسفر أو بالانضمام إلى جمعية أو مؤسسة ثقافية، والقيام بمبادرة على الصعيد المهني تلقى الترحيب من الجميع.
عاطفياً: يحتلّ الغرام مركزاً مهمّاً في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور.
صحياً: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: يخفّ الوهج الذي نعمت به، ويُطلَب إليك التروّي والانتباه خلال بعض الفترات الآتية، وعدم التهوّر.
عاطفياً: تخوض اليوم تجربة جديدة في الحب تشعر بالحماسة تجاهها، لا تستمع إلى الثرثرات وحافظ على علاقتك بالحبيب.
صحياً: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: يسجّل هذا اليوم حدثاً مهماً، إذ يفتتح دورة طويلة من الفرص الاستثنائية والنجاح المهني والبهاء والإشراق المهني.
عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول.
صحياً: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: تكف المعاكسة الكبيرة التي عانيتها في الايام الماضية وتزول بعض المشاكل ويتحدث هذا اليوم عن استثمار أو قضية مالية.
عاطفياً: تشتد الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك.
صحياً: لا تضعف أمام المشكلات التي تواجهك مهما كانت صعبة، لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: تتخلص من بعض العراقيل وتبدأ علاقة شراكة جديدة عنوانها الثقة المتبادلة.
عاطفياً: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.
صحياً: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: تشتد الانفعالات وتكون مزاجيا وسريع التصرف لكنك قد تتورط في ازمة او تؤجج ازمة ما فكن حذرًا
عاطفياً: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعاً.
صحياً: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 29-6-2021
مهنياً: يفتح لك هذا اليوم الأبواب المناسبة لك ويغيّر الأجواء، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة.
عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما، وتعرفان أوقاتاً سعيدة غابت عن أجوائكما بعض الشيء.
صحياً: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً.
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