رئيس الوزراء يتابع إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا، لمتابعة الخطوات التنفيذية للبدء فى إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هانى هلال، رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ومسؤولى وزارة المالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة توجه دعما كبيرا لكل الجهود التى تستهدف التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة، وهو ما أدى خلال السنوات الماضية وحتى الآن إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكل روافد التعليم الجامعى بالدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن جامعة سنجور بالإسكندرية تحظى بدعم كبير من الدولة المصرية، لمساندتها فى أداء رسالتها العلمية المنوطة بها، ويتمثل أحد أوجه هذا الدعم فى السعى لتوفير الإمكانات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مقرها الجديد، لافتا إلى دور الجامعة المهم فى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتقوية الصلات بين الدول الفرانكفونية، إضافة إلى دورها الأساسى فى إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم فى تنمية القارة الإفريقية مستقبلا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور فى مدينة برج العرب الجديدة بجوار الجامعة المصرية اليابانية، وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التنويه أيضا إلى الحصول على الاشتراطات البنائية فى منطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، وكذلك خريطة بالموقع المقترح لمقر الجامعة، كما قدم استشارى المشروع اقتراحا مبدئيا للمخطط العام للجامعة، وحساب المساحة المطلوبة فى ضوء اشتراطات جهاز المدينة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية للجامعة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء فى تنفيذ المشروع.

كما تم خلال الاجتماع، عرض المخطط العام لمشروع المقر الجديد لجامعة سنجور، ويتكون من عدة مبان، وتشمل المبنى الأكاديمى والتوسعات المستقبلية له، ومبان لإسكان الطلاب وهيئة التدريس، إضافة إلى مبان للأنشطة الرياضية، والمكتبة، فضلا عن المبنى المخصص لإدارة الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة سنجور هى جامعة دولية باللغة الفرنسية، وتم تأسيسها لخدمة قضايا التنمية الأفريقية، وتقوم بدور مهم ومحورى فى تدريب الكوادر الأفريقية المنوط بها النهوض بالقارة، وتستضيف مصر مقر الجامعة منذ أكثر من ثلاثين عاما.